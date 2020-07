Polícia apreende carga de celulares contrabandeados

O Policiamento Rodoviário abordou um carro, com placas de Campo Grande (MS), conduzido por um homem de 29 anos e, durante a fiscalização, notou estado de nervosismo nos ocupantes do veículo, além de respostas desencontradas sobre os motivos da viagem. A situação motivou uma busca pessoal, nos pertences pessoais e no veículo.