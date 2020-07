SALMOURÃO: Prefeitura inicia construção de passarela na EMEFI para segurança dos alunos

A Prefeitura de Salmourão iniciou nesta semana, a construção de uma passarela entre a entrada principal e o pátio da EMEFI Stela Boer Maioli, o que vai garantir mais segurança aos alunos, professores e também aos funcionários, principalmente em dias mais chuvosos.

A cobertura será sustentada por pilares de concreto e será coberta com telhas do tipo Eternit, o que vai gerar uma economia aos cofres municipais, já que o projeto está sendo executado e custeado com recursos próprios do Tesouro Municipal.

De acordo com o prefeito Ailson José de Almeida, a prefeitura deve aproveitar o tempo de suspensão de aulas para realizar serviços nas repartições públicas sem prejudicar o funcionamento das aulas após a normalização das atividades escolares.

Ailson espera ainda que os serviços de construção da passarela estejam concluídos até o final da próxima semana. Com isso, a administração municipal reforça e mantém o compromisso com a educação municipal de forma prática, ética, transparente e com muita responsabilidade, sempre buscando de forma incansável, ações que garantam mais qualidade no ensino das crianças do nosso município.