VOTE! Folha Regional lança pesquisa do Prêmio Melhores do Ano – “Flórida Paulista 2020”

Foi dada a largada! E o Grupo Folha Regional (Jornal/TV e Site), quer saber a opinião pública dos floridenses através de uma pesquisa na plataforma Google para eleger a empresas, profissionais e personalidades destaque no ano de 2020 e assim coroá-los com a condecoração do “Prêmio Melhores do Ano”.

A pesquisa de opinião pública permanecerá à disposição dos internautas e poderá ser respondida pelo período de 10 dias, encerrando-se em 17 de julho quando os resultados serão divulgados.

O evento que neste ano completa 12 edições realizadas com total sucesso, se tornou tradicional e o maior da Cidade Amizade e será realizado no mês de setembro.

Com o encerramento da pesquisa on-line, serão captados os resultados e divulgados aqueles que obtiverem o primeiro lugar na opinião dos eleitores/internautas.



QUEM PODE VOTAR?

Todas as pessoas interessadas em colaborar para a captação dos resultados. Vale destacar que a pessoa poderá votar uma única vez e que só será computado o primeiro questionário enviado ao sistema.



COMO VOTAR

Para votar é fácil! Basta CLICAR AQUI e responder a pergunta: “Qual o primeiro nome (empresa/pessoa/prestador de serviços/personalidade) que lhe vem à cabeça quando o assunto é:”, completar 100% do questionário e clicar no botão ENVIAR. Pronto! Assim você votará nos Melhores do Ano de 2020.

DÚVIDAS E SUGESTÕES

Em caso de dúvidas e sugestões, os internautas podem encaminhar um e-mail para o endereço: folharegional@terra.com.br

Contamos com você! Desde já agradecemos sua colaboração!