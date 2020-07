MARIÁPOLIS: Deputado destina R$ 100 mil para a Saúde

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, destinou emenda de R$ 100 mil para a Saúde, em Mariápolis. Através de pedidos do prefeito e do vereador Maciel Lourenço, foi publicado no Diário Oficial no mês de junho e já está em andamento pelo governo do Estado para ser enviado à prefeitura.

O valor pode ser usado no combate ao coronavírus, para investimentos ou custeio de ações de saúde. Ao todo, 23 municípios paulistas, de diversas regiões do Estado, serão beneficiados com emendas destinadas pelo deputado, totalizando R$ 3,1 milhões para a área. “Fico feliz em poder destinar recursos para a Saúde em Mariápolis, principalmente neste momento de pandemia causada pelo novo coronavírus. Tenho certeza de que os recursos serão muito bem aproveitados, beneficiando toda a população”, disse Cauê Macris.

Para o vereador é gratificante receber essa emenda em prol à saúde do município. “Agradeço o deputado Cauê Macris por sempre ajudar Mariápolis”, destacou o vereador Maciel Lourenço.

O prefeito Val Dantas disse que o recurso será muito bem utilizado no setor da Saúde e agradece o deputado por sempre contribuir com o município, proporcionando mais qualidade de vida da população.

