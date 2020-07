BAEP prende homem com 200 kg de maconha

A abordagem foi feita por uma equipe do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), que fazia patrulhamento tático pela Rodovia Raposo Tavares (SP-270).

Na altura do km 566, os policiais observaram a caminhonete, cujo motorista, após visualizar a equipe do Baep pelo retrovisor, começou a aumentar a velocidade do veículo na tentativa de escapar de uma possível abordagem.