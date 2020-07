COVID-19: 100ª notificação é feita pela Saúde em Flórida Paulista

A Secretária de Saúde de Flórida Paulista divulgou na tarde desta quarta-feira (8), que as notificações de pacientes sobre o Covid-19 chegaram a 100.

Segundo a pasta, deste montante, 26 testaram positivo, 50 negativo, 24 pessoas aguardam resultado, 23 pessoas estão recuperadas, uma criança de apenas quatro anos de idade está internada com a suspeita da doença e uma mulher de 39 anos morreu em decorrência do coronavírus.

NÚMEROS PREOCUPAM



Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o constante crescimento de casos positivos e notificações causam preocupação e o receio de que a doença se alastre pelo município.

É válido ressaltar a importância do isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, higienização e outros importantes protocolos que auxiliam no combate à doença, além de só sair de casa se for realmente necessário.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que mantém trabalhos de informação, fiscalização e outros procedimentos junto à população da cidade e nos distritos.