Estado de São Paulo ultrapassa 341 mil casos de coronavírus

Segundo João Gabbardo, secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, do total de casos confirmados no estado, 142.360 pessoas ainda estão com o vírus ativo, ou seja, se recuperam da doença.

“Nós esperamos o seu pronto restabelecimento e, as que estão em hospitais, esperamos que possam ter uma evolução favorável e uma alta no menor tempo possível”, disse ele.

O estado contabiliza, até hoje à tarde, 16.788 óbitos provocados por covid-19 [a doença causada pelo novo coronavírus].

Há 5.616 pessoas internadas em estado grave no estado em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, além de 8.726 pessoas internadas em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) do estado para tratamento da covid-19 está em torno 64,5%, enquanto na Grande São Paulo ela gira perto de 63,5%.