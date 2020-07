Flórida recebe trator agrícola 0 km

Foi realizada solenidade virtual de entrega de tratores, retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões basculantes beneficiando cidades do Oeste e da Nova Alta Paulista. Trata-se da primeira fase do projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como consta a emenda parlamentar da bancada dos deputados federais paulistas.

Os recursos da ordem de R$ 55 milhões são do Governo Federal, enquanto que Governo de São Paulo participa com R$ 1 milhão.

A emenda da bancada ainda é do ano de 2018, o último ano do Governo Michel Temer, porém os recursos foram liberados este ano. Flórida Paulista é um dos municípios contemplados com um trator agrícola que foi entregue na última terça-feira (30).

Em conversa com a reportagem, o prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior agradeceu o Governo Federal e o Governo do Estado pela destinação do trator que será de grande importância para apoio no fortalecimento da agricultura e no atendimento aos pequenos e médios produtores rurais.