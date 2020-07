Polícia Militar prende homem com arma de fogo em Flórida Paulista

Um homem de 39 anos de idade foi preso pela Polícia Militar de Flórida Paulista na tarde desta terça-feira (7), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante ocorreu na Rua Sebastião Cardoso, 134 – Distrito de Indaiá do Aguapeí, onde durante patrulhamento ostensivo da viatura de área com o apoio da ROCAM – (Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas), os policiais receberam a denúncia de que um morador do local estaria se desentendendo com outra pessoa e que o mesmo possuía uma arma de fogo.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local citado, onde fizeram contato com a moradora que negou haver qualquer desentendimento e foi acordar o marido.

Indagado, o homem franqueou a entrada da equipe policial na residência onde em vistoria sobre o guarda-roupa, foi localizada uma pistola da marca Colt, calibre 22, contendo em um recipiente acrílico 10 munições intactas da arma.

Ao ser questionado sobre a arma, o autor relatou que pertencia a um homem já falecido. Ele também negou utilizar a arma para caça.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Flórida Paulista onde o delegado Dr. Hilton Testi Renz elaborou o auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança no valor de R$ 1.045,00 que foi paga para que o indivíduo fosse colocado para responder ao processo em liberdade.