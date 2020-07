Acidente entre picape e caminhão mata três pessoas

Uma colisão frontal registrada por volta das 21 horas desta quarta-feira (08) envolvendo uma carreta e uma picape Fiat/Strada, deixou três pessoas mortas. O acidente aconteceu no trecho de Bataguassu na BR-267 próximo da Ponte sobre o Rio Paraná, na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

De acordo com informações do site Jornal da Nova, a carreta seguia sentido Bataguassu/Presidente Epitácio quando houve a colisão com a picape que seguia no sentido oposto.

Com o violento impacto o casal que estava na picape morreu na hora. O veículo tem placas da cidade de Peaberú no Estado do Paraná.

Com a colisão a carreta desgovernou e caiu no rio. O motorista ficou preso dentro da cabine submersa no rio. Ele chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, e foi conduzido até a Santa Casa da cidade de Bataguassu, porém, sofreu várias paradas respiratórias e não resistiu. Celso Elias Francisco tinha 55 anos e era morador de Indiana (SP).

O trânsito no local está interditado nos dois lados da pista. Até o momento dessa publicação, as vítimas da picape ainda não haviam sido identificadas.