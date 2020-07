Beneficiários que tiveram o auxílio emergencial negado podem recorrer

Os beneficiários do Programa Bolsa Família do Distrito Federal que tiveram a solicitação negada terão até o dia 17 de agosto para recorrer. A partir desta semana, a contestação poderá ser feita pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal ou pelo site https://auxilio.caixa.gov.br/. Com informações da Agência Brasília.

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) é responsável por gerir o Cadastro Único no DF. De acordo com a pasta, das 84.019 cadastradas no Bolsa Família no DF, 24.426 foram consideradas inelegíveis, ou seja, não foram autorizadas a receber o benefício no valor de R$ 600. As informações são referentes ao mês de maio deste ano. O Ministério da Cidadania alega que as famílias que tiveram o benefício negado possuem alguma inconsistência nos dados informados no cadastro ou não atendiam aos critérios do programa.

As famílias podem apresentar recurso por não concordarem com o motivo da negativa para o recebimento do benefício ou, ainda, enviar documentos para atualização cadastral, solicitando uma nova avaliação.

Após a reanálise dos dados, caso a contestação seja aprovada, o Auxílio Emergencial será pago ao beneficiário já na folha de pagamento do Bolsa Família de agosto. De acordo com o calendário programa, o repasse inicia no dia 18 de agosto, seguindo como critério o número final do NIS do beneficiário, que está no cartão do programa.

O Ministério da Cidadania destaca que o trabalhador não precisa ir pessoalmente à agência bancária ou lotérica, já que todo o processo e resultado da contestação pode ser acompanhado pelo aplicativo ou site da Caixa.