Colisão entre caminhão e caminhonete deixa cinco mortos

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, todas as vítimas ocupavam a caminhonete, com placas de Uberaba (MG).

O motorista do caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Batatais com queimaduras no braço e no rosto.

Parte da carga de laranja ficou espalhada pela rodovia. Uma das faixas precisou ser interditada e o trânsito foi coordenado pelos policiais militares. A perícia técnica também esteve no local e o caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Colisão frontal

À Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro disse ter tentado desviar da caminhonete, que vinha no sentido oposto e tentou ultrapassar outros veículos à frente. A manobra é proibida no trecho de pista simples. De acordo com a polícia, os dois veículos bateram de frente.

“O motorista do caminhão tinha carregado o caminhão em Casa Branca [SP] e seguia sentido a Bebedouro [SP] e, assim que estava subindo este local, visualizou que havia três veículos à frente da caminhonete. A caminhonete tentou fazer a ultrapassagem desses três veículos, só que não teve tempo hábil para retornar à faixa dela e acabou colidindo frontalmente no caminhão”, afirmou o tenente da PM Rodoviária Victor Lima.

Com o impacto, o caminhão ainda derrubou uma árvore e houve um incêndio no motor. As chamas atingiram a caminhonete.

“O motorista também nos deu a informação de que ele não teve tempo hábil para conseguir tirar o veículo e da colisão também teve faíscas, o que deve provavelmente ter gerado todo o carro queimado e a frente do caminhão”, disse.