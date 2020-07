Com ajustes, CBF publica novo calendário e prevê Campeonato Brasileiro até 24 de fevereiro

Como todos os clubes já haviam antecipado férias de atletas no mês de abril, não haverá paralisação nas festas de fim de ano, com jogos previstos para fins de semana em 26 e 27 de dezembro, logo depois do Natal, e nos dias 2 e 3 de janeiro, em seguida ao Ano Novo.

A Copa do Brasil tem semifinais marcadas para 23 e 30 de dezembro. E ainda há outras datas de competições durante o Carnaval, com a 35ª e 36ª rodadas, respectivamente, no sábado e na Quarta de Cinzas. Uma curiosidade: a última rodada do Brasileiro será numa quarta-feira.

A CBF confirmou que os calendários do futebol de base e do futebol feminino serão divulgados nos próximos dias

– Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores – disse ao site da CBF o presidente Rogério Caboclo.

E a Libertadores e a Sul-Americana?

No anexo que a CBF publicou no site, não há informações sobre as datas das competições organizadas pela Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. A Conmebol ainda vai se reunir para discutir o calendário de retorno.

Entre 26 de agosto e 27 de janeiro, há 12 meios de semana sem jogos da Série A ou das oitavas de final em diante da Copa do Brasil (quando entram os times que jogam a Libertadores). Essas datas podem ser utilizadas para a disputa da Libertadores e da Sul-Americana, a depender de confirmação da Conmebol. A previsão é que as duas competições continentais recomecem em setembro, junto com a retomada das Eliminatórias.