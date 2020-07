Estudante picado por cobra naja tem necrose no braço e lesões no coração

O jovem picado por uma naja na terça-feira (7/7) desenvolveu necrose no braço e lesões no coração devido ao veneno do animal. Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22 anos, segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital Maria Auxiliadora no Gama. A cobra está no Zoológico de Brasília desde que foi capturada, na noite de quarta-feira (8/7).

Pedro recebeu uma dose de soro antiofídico que foi cedida pelo Insituto Butantan, em São Paulo, ainda na quarta-feira. Ele também passou por uma sessão de hemodiálise e estava respondendo bem aos tratamentos. Apesar disso, a família importou mais 10 doses de soro vindas dos Estados Unidos. As que não foram utilizadas no tratamento do rapaz, serão encaminhadas ao Butantan para estoque.

O estudante apresentou a necrose e as lesões no coração nesta quinta-feira (9/7). Apesar disso, segundo apurou o Correio, Pedro reage bem aos medicamentos. De acordo com o major Elias Costa do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), necrose e lesões são comuns em acidentes com animais peçonhentos. “Como a picada foi no braço, é normal que se desenvolvam complicações, por causa do veneno do animal”, diz.