FLÓRIDA: “Exame particular descarta Covid-19 em criança”, diz Saúde

Na tarde desta quinta-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional e informou que “um exame particular realizado em um laboratório de Junqueirópolis por familiares da criança de quatro anos que estava internada na Santa Casa local com sintomas a suspeita de Covid-19, revelaram que ela não está infectada pela doença”.

A informação da suspeita da doença na criança havia sido veiculada pelo portal ifolharegional.com.br na atualização diária do quadro da Covid-19 que é feita com base nos dados da Secretaria Municipal de Saúde através da Vigilância Epidemiológica.

Nossa reportagem teve acesso a uma imagem que mostra o exame postado em uma rede social por uma mulher que se identificou como parente da criança.

Ainda segundo a Saúde, o resultado de exame feito por laboratório em Marília ainda não foi emitido e é aguardado, devendo sair nos próximos dias.

SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO



Segundo informado pela Secretaria de Saúde no site da Prefeitura Municipal, o município atingiu nesta quarta-feira (8), as 100 notificações da Covid-19 e deste montante, 26 testaram positivo, 50 negativo, 24 pessoas aguardam resultado, 23 pessoas estão recuperadas.

Uma mulher de 39 anos morreu em decorrência do coronavírus.

NÚMEROS PREOCUPAM



Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o constante crescimento de casos positivos e notificações causam preocupação e o receio de que a doença se alastre pelo município.

É válido ressaltar a importância do isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, higienização e outros importantes protocolos que auxiliam no combate à doença, além de só sair de casa se for realmente necessário.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que mantém trabalhos de informação, fiscalização e outros procedimentos junto à população da cidade e nos distritos.