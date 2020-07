FLÓRIDA: Polícia Militar prende homem e fecha “refinaria de droga” na cidade

A Polícia Militar prendeu um homem de 65 anos de idade e fechou uma espécie de refinaria para o preparo de drogas para a venda em Flórida Paulista.

Segundo informações cedidas pela Polícia Militar, ocorrência se deu após as equipes em patrulhamento abordarem o autor em Adamantina, durante fiscalização de trânsito e ao consultarem via Centro de Operações da PM, obterem as informações de que o mesmo possuía diversas passagens pelo crime de tráfico de entorpecentes e furto, além de várias denúncias da pratica do delito.

Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou que em sua residência em Flórida Paulista havia cocaína escondida.

Diante dos fatos e com o apoio de outras viaturas, as equipes se deslocaram para o local, onde foi autorizada a entrada no imóvel onde foram encontradas no guarda-roupa 18 porções de cocaína.

O Canil Setorial da Polícia Militar foi acionado e o Cão PM Faruk localizou nos fundos da residência, entre algumas latas amassadas, dentro de um saco de lixo, mais 15 porções de cocaína embaladas e prontas para a venda. O total em droga apreendida foi de 0.264 kg.

Também foram apreendidas uma balança de precisão, R$ 350 em dinheiro e produtos químicos como acetona, ácidos para o preparo de droga, uma prensa e outros objetos utilizados no preparo de droga para a venda.

O autor foi detido em flagrante e lavado para o Plantão Policial em Adamantina onde a ocorrência foi apresentada, permanecendo o mesmo à disposição da Justiça. Também atuou nesta ocorrência a viatura de Flórida Paulista no apoio.

“Trata-se de uma apreensão inédita na nossa região, toda uma estrutura utilizada no processamento de drogas para que estas pudessem ser inseridas no mercado do tráfico, mas que com todo o empenho das equipes policiais acabou desmantelada”, destacou o Capitão PM Bressan que coordenou as operações.