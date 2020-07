FLÓRIDA: Programa “Vizinhança Solidária” é implantado pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Flórida Paulista implantou mais um programa que visa manter a tranquilidade dos munícipes e fazer com que a população interaja com as autoridades, estabelecendo assim um elo de comunicação no combate à ilícitos.

Apesar de recém-implantando, o programa “Vizinhança Solidária” já está presente em diversas regiões da cidade, como o Residencial Hollywood, bairro rural São Simão (imediações da divisa de município de Flórida Paulista com Pacaembu) e na Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles, além de outros bairros que estão em fase de implementação do “Vizinhança Solidária”.



Em conversa com a reportagem, o sargento PM D’Aquino que é comandante da Polícia Militar de Flórida Paulista, destacou que todos ganham com o desenvolvimento desta ação, onde as pessoas de bem são fortes aliadas das autoridades, dispondo informações em grupos fechados de aplicativos de mensagens e outros mecanismos. Ao perceber qualquer tipo de atitude suspeita, carro ou pessoa estranha, prestadores de serviços desconhecidos e outros indícios, o morador participante do programa comunica em grupo e imediatamente as autoridades ficam sabendo. Assim, uma viatura é enviada ao local para a checagem da situação, garantindo maior sensação de segurança e tranquilidade à população.

Ainda segundo o sargento D’Aquino, outros bairros e o comércio já estão na próxima fase de implantação do programa.