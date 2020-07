MARIÁPOLIS: Prudenpax doa ar condicionado para instalação no velório municipal

A Prudenpax União Prudentina de Presidente Prudente fez a doação de um aparelho de ar condicionado que será instalado no velório municipal de Mariápolis, que passou por reformas e está em fase final para sua inauguração.

O representante da Prudenpax Gil Cabeleireiro fez a entrega ao prefeito Val Dantas do ar condicionado split de 58.000 BTU´s, no valor de R$ 6.674,90. Lembrando que o prédio público terá o nome de Velório Municipal “Arlindo Alves da Silva”, após uma lei de autoria do prefeito Val Dantas. Além dessa importante doação do ar condicionado pela Prudenpax, as empresas Haddad e Flor de Lotus também farão a doação de longarinas para área interna e externa do velório. “Agradeço a Prudenpax que sempre manteve parceria com a atual administração pelo bem estar dos munícipes, a proprietária da empresa Sara, Juninho, representante Gil Cabeleireiro, a secretária Andreia e aos demais que não medem esforços e colaboram com nossa cidade”, finalizou o prefeito Val Dantas.

O Velório Municipal após as obras de reforma e modernização, em breve será inaugurado e oferecerá um espaço com mais conforto, principalmente a instalação de ar condicionado, diversas melhorias na infraestrutura como forro e instalações elétricas, troca de piso, novas janelas e portas, pinturas interna e externa, vaso sanitário para PCD (Pessoa Com Deficiência), bancos longarinas, toldo de acesso, entre outros acessórios.