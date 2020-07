O GLOBO apurou ainda que a retomada da Sul-Americana, por sua vez, será na semana de 27 de outubro. A decisão também será em janeiro de 2021.

Na conversa desta sexta, os dirigentes da Conmebol não discutiram se o Maracanã está mantido ou não para a final única da atual edição do torneio. Por ora, o planejamento a respeito da sede continua o mesmo.

A Libertadores foi interrompida após a segunda rodada da fase de grupos. Assim, contando com a final única, a competição terá ainda 11 datas até o encerramento. Até por conta desse cenário a Conmebol engrossou o coro nesta semana, em reunião com a Fifa, a respeito da necessidade de adiamento do Mundial de Clubes 2020, o que é inevitável.

As Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar também foram alteradas para outubro. Com isso, a Conmebol usará datas de janeiro de 2022 para compensar os jogos que seriam, inicialmente, em 3 de setembro. Desta forma, a estreia da seleção brasileira contra a Bolívia fica adiada mais uma vez, por mais que a Fifa já tivesse anunciado os jogos do continente sul-americano em setembro.