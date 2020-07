Doria afirma que estado de São Paulo está ingressando em um platô

Em coletiva realizada hoje (10) no Palácio dos Bandeirantes, Doria (PSDB) afirmou que o estado de São Paulo ingressa em uma fase de platô , isto é, momento da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em que a curva a curva de casos acumulados praticamente se estabiliza.

“Estamos ingressando numa fase de platô no Estado de São Paulo, depois de um longo período enfrentando o pico, não só na capital, mas em todo o Estado estamos ingressando no platô. Mesmo assim, o momento significa atenção redobrada em todo o Estado e o controle sobre a doença”, disse o Doria.

O governador enumerou cinco pontos que ilustram a chegada dessa etapa epidemiológica.

“Primeiro ponto: o número de óbitos teve queda durante duas semanas sucessivas no Estado e pela primeira vez durante a pandemia. Dois: alcançamos a menor letalidade com 4,9% de mortes. Terceiro: na capital e na Grande SP, a doença vem regredindo. Quatro: começamos a obter resultados positivos também no litoral e no interior do Estado de SP. Quinto: na semana que vem, começamos a seleção dos 9 mil voluntários que vão receber a vacina Coronavac, no próximo dia 20 iniciamos esta vacinação preventiva “, explicou.

Segundo Doria, a boa notícia não significa o relaxamento das medidas de contenção à disseminação do vírus. De acordo com ele, “continuaremos em quarentena em São Paulo”.

“Se puderem ficar em casa, permaneçam em casa”, completou.