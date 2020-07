FLÓRIDA: Prefeitura é autorizada a realizar nova licitação para concluir o Centro Esportivo Municipal

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Wilson Fróio Júnior destacou que a administração municipal está trabalhando para a retomada e conclusão das obras do Centro Esportivo Municipal, localizado na antiga sede do Clube Recreativo Guanabara.

Depois de muito trabalho burocrático junto à Caixa Econômica Federal, foi autorizado esta semana a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizar nova licitação para a contratação de uma empresa para a execução das obras de finalização da obra.

De acordo com o prefeito Fróio, o projeto antigo feito na administração anterior teve que sofrer alterações, pois acabou sendo questionado alguns pontos, por técnicos da Caixa Econômica Federal, como reaproveitamento de parte da antiga estrutura e construção de piscinas. Desta forma, o projeto teve que ser refeito completamente para que as obras pudessem ser retomadas, uma vez que a antiga empresa foi notificada e também abandonou a obra. Desta forma a Prefeitura apresentou um novo projeto executivo de engenharia civil de reprogramação, reformulação e correção no Projeto do Centro Esportivo Municipal, sendo agora aprovado pelo órgão técnico da Caixa Federal.

O Centro Esportivo Municipal terá quiosques, campos de futebol, quadra de tênis, piscina, equipamentos de lazer e recreação, sanitários, entre outras. A obra é executada com recursos do Governo Federal estando avaliada inicialmente em R$ 2,5 milhões sendo R$ 2.542.112,18 do antigo Ministério do Esporte e o valor de R$ 42 mil da Prefeitura de Flórida Paulista.

Fróio informou que a intenção é reiniciar a obra o mais rápido possível, visando a sua conclusão para ser utilizada pela população floridense.