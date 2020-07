Fórmula 1 anuncia mais duas corridas em 2020

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta (10) a inclusão dos circuitos de Mugello (Itália) e Sochi (Rússia) no calendário oficial de 2020. Com a alteração, subiu de 8 para 10 o número de etapas da principal categoria do automobilismo mundial. De acordo com a Fórmula 1, outras etapas ainda serão adicionadas, e a intenção é de que a temporada atual tenha de 15 a 18 corridas.

Será a primeira vez que Mugello vai receber a Fórmula 1. Os eventos no circuito ocorrem de 11 a 13 de setembro, na primeira semana após o Grande Prêmio de Monza, também na Itália. A expectativa é de uma grande festa. Mugello é a casa da Ferrari, e logo no fim de semana da prova a escuderia vai completar sua milésima corrida pela Fórmula 1. A primeira homenagem é o nome da etapa: Grande Prêmio da Toscana Ferrari 1000.

O Grande Prêmio da Rússia será disputado entre os dias 25 e 27 de setembro. O diretor executivo da Fórmula 1, Chase Carey, mostrou empolgação: “O Grande Prêmio da Rússia é um momento importante na nossa temporada e estamos ansiosos para voltar a Sochi em setembro. Estamos igualmente empolgados em ver uma corrida de Fórmula 1 pela primeira vez em Mugello, ocasião que marca o milésimo Grande Prêmio da Ferrari. Vamos anunciar mais corridas no nosso calendário nas próximas semanas. Nós tivemos um ótimo início na Áustria no último fim de semana e estamos cada vez mais confiantes nos nossos planos para o restante de 2020”.

Treinos para GP da Estíria

A segunda etapa da Fórmula 1 começou nesta sexta-feira, no circuito de Spielberg, o mesmo da semana passada. Max Verstappen, da Red Bull Racing, foi o piloto mais rápido do dia com o tempo de 1min03s660. Valtteri Bottas, que venceu o GP da Áustria no último domingo, ficou com a segunda colocação. A terceira posição foi de Sergio Pérez, da Racing Point. O grid de largada do Grande Prêmio da Estíria será definido nos treinos de sábado (11), que começam às 7h.