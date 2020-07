IRAPURU: Vereador pede a suspensão de juros e multas por atraso no pagamento de IPTU

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, o vereador Ederval Lyrio apresentou indicação sugerindo a Prefeitura Municipal para que junto ao departamento competente, estude a possibilidade de enviar ao Legislativo projeto de lei visando suspender a aplicação de juros e multas, por atraso no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) neste ano de 2020.

De acordo com o vereador, o pedido tem como objetivo resguardar os munícipes que não puderem pagar os impostos dentro do prazo estabelecido, o que por certo, possibilitará maiores condições de superação neste momento crítico que estamos vivenciando.

“Estamos atravessando por uma das maiores crises mundiais devido a pandemia do novo coronavírus/Covid19 e muitas pessoas de nosso município estão passando por dificuldades financeiras devido a esta crise mundial, portanto é uma maneira de ajudar estas pessoas, suspendendo a aplicação de juros e multas por atraso no pagamento do IPTU”, justificou o vereador.