Acidente grave entre dois carros deixa vítimas presas em ferragens

Por volta de 00h45, o Corpo de Bombeiros começou a receber diversas solicitações, por meio do número de emergência, notificando um acidente entre dois carros no km 210 da rodovia. No local, havia duas pessoas em cada veículo, sendo dois homens e duas mulheres. Destas vítimas, três estavam presas às ferragens.

Ainda conforme os bombeiros, o carro vermelho seguia sentido Boraceia, quando foi atingido frontalmente pelo veículo prata, que fazia uma ultrapassagem em local proibido. A equipe de resgate conseguiu retirar todos os envolvidos e eles foram socorridos para o hospital da cidade com fraturas e escoriações.