FLÓRIDA: Polícia Militar prende indivíduo acusado de agredir a própria irmã

A Polícia Militar de Flórida Paulista prendeu um indivíduo em flagrante após o mesmo invadir a casa de sua irmã e agredi-la na noite desta sexta-feira (10).

Segundo consta no registro policial, durante patrulhamento pela cidade, a equipe em serviço recebeu a informação via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), dando ciência dos fatos onde uma mulher teria sido agredida por um indivíduo.

Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima que ainda bastante agitada pelo ocorrido, informou que o irmão havia invadido sua casa e que passou a agredi-la, descumprindo uma medida protetiva imposta pela Justiça.

Os militares realizaram patrulhamento nas proximidades do local da ocorrência e obtiveram êxito em localizar o autor que tentou fugir, mas que foi alcançado e detido.

Após certo tempo de conversa com os policiais, o autor acabou confessando que havia agredido a irmã e devido estar bastante alterado, foi necessário o uso de algemas com o intuito de contê-lo e preservar assim a integridade do mesmo e também da equipe policial.

Ele foi levado ao Plantão Policial Permanente em Adamantina onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão mantendo o mesmo à disposição da Justiça.