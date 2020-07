Acidente em avenida envolve dois veículos e deixa três feridos

Uma colisão lateral entre dois veículos deixou três pessoas feridas na madrugada deste sábado (11) em Presidente Venceslau. O acidente foi registrado por volta das 01h50 no cruzamento da rua Duque de Caxias com a avenida Newton Prado.

De acordo com informações apuradas, o motorista do veículo Megane, um jovem de 32 anos de idade, seguia na rua Duque de Caxias e ao avançar no cruzamento da via com a avenida Newton Prado, acabou colidindo na lateral do veículo Fox que seguia pela via no sentido centro/bairro.





Com o impacto o Megane empurrou o Fox contra o prédio da Apeoesp que teve a porta de vidro danificada. O Fox acabou entrando parcialmente na sede da associação. Já o Megane rodou na via e teve a frente totalmente danificada..

O motorista do Megane estava sozinho no veículo e teve diversos ferimentos. O Fox era conduzido por um rapaz de 21 anos de idade, que estava acompanhado por um jovem de 19 anos. Os dois tiveram ferimentos e escoriações.





As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas até o Pronto Socorro da Santa Casa de Presidente Venceslau. Eles passaram por exames e de acordo com informações iniciais, nenhum dos envolvidos no acidente corre risco e estão com o estado de saúde bom.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. A Perícia Técnica foi acionada e um laudo será elaborado para apurar as causas do acidente.