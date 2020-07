ARTIGO: Procrastinação

Tudo o que você tiver de fazer faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Eclesiastes 9:10

A procrastinação é uma palavra originária do latim “pro” (diante, adiante ou em favor de) e “crastinus” (do amanhã). Ela está ligada a demora sem necessidade de se fazer alguma coisa prática.

A procrastinação é muito frequente na vida dos estudantes. Segundo uma pesquisa publicada em 2010 no Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy por Wind Dryden e Saskia Sadelus, 80% dos estudantes procrastinam em algum momento de sua vida acadêmica.

A atitude de procrastinar é em muitos casos difícil de ser abandonada, pois ela dá um bem-estar temporário. A dopamina é um importante neurotransmissor que está ligado ao sistema de recompensa influenciando diretamente as nossas emoções. Então o sujeito deixa de fazer algo, isso lhe dá prazer, liberando mais dopamina fechando um ciclo de constantes atrasos em começar ou terminar ações, pois em troca há um gozo momentâneo.

É bom deixar claro que nem tudo é procrastinação, às vezes a pessoa está sobrecarregada e não cabe tantas ações em sua agenda diária. No mundo atual cheio de coisas para se fazer é comum as pessoas estarem com excesso de atividades e acúmulos de funções. Quando alguém nessa situação deixa de fazer algo, devemos olhar que seu psiquismo está comunicando uma diminuição na quantidade de tarefas.

Depois do esclarecimento anterior, voltemos a procrastinação. Na escola ela se manifesta na demora em começar ou terminar alguma atividade pedagógica. Também está ligada aos excessivos atrasos e as faltas frequentes.

No cotidiano escolar, segundo os gestores e pesquisas na área, mostram que a procrastinação leva a prejuízos no desenvolvimento dos aspectos cognitivos do sujeito, como também ao sofrimento emocional através da angústia, frustração e autocondenação.

Geralmente a procrastinação ocorre perante atividades consideradas chatas ou aquelas que o aluno não se sente com confiança para executar. Exemplo: Leituras obrigatórias, escrita de textos, trabalhos acadêmicos e estudos para provas.

Todavia levar a vida, não somente a escolar, procrastinando poderá ser uma armadilha para uma existência não exitosa, abrindo caminho para alguns problemas emocionais.

A culpa pode aparecer quando tomamos ciência do tamanho do desperdício de tempo, pois algo que deveria estar pronta ainda não está.

A ansiedade geralmente se instala no procrastinador. Diante da desorganização criada pela protelação da ação, produz-se uma bagunça mental muito forte estabelecendo diversas situações ansiogênicas, principalmente pela sensação de não conseguir fazer as coisas em tempo hábil e dentro do prazo.

O estresse chega porque simplesmente as tarefas de amanhã se somarão com as de hoje não feitas. Isso produz uma sobrecarga de trabalho, gerando um estresse fora do razoável, numa corrida do gato atrás do rabo.

A autoestima é rebaixada por desacreditar em si mesmo. Perde a autoconfiança e se coloca numa situação em que provavelmente vai chover broncas e reclamações por não ter cumprido o compromisso.

Então o que fazer para resolver?

Vejamos algumas dicas úteis.

1 – Comprometa-se com as suas responsabilidades, faça o que tem que ser feito.

2 – Seja disciplinado e monte um cronograma que funcione como um mapa mental do caminho a ser seguido na realização de tarefas.

3 – Faça uma coisa por vez, procure focar a atenção em uma ação só. Liberte-se de fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma grande armadilha.

4 – Procure se encorajar, busque motivação e um objetivo final (prêmio) para quando terminar a tarefa.

5 – Mão na massa. Não fique somente pensando e planejando, como diz o slogan da marca esportiva Nike, “Just do it” (apenas faça).

Podemos pegar o mote das forças militares em nosso favor. Missão dada é missão cumprida.

Mas se o problema persiste é momento de investigar com maior profundidade, se a procrastinação é fruto de outras causas. Problemas na saúde mental como depressão, transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade propiciam a procrastinação. Se este for o caso, procure ajuda especializada e não procrastine a consulta ao profissional de saúde.

Para terminar vamos ver dois exemplos práticos de resolução da procrastinação.

Para alguns ir na academia de musculação é algo penoso que sempre é deixado para lá, isso é tão verdade que alguns pagam a mensalidade e não usufruem. Então faça assim: A). Pense na aula da academia com as pessoas, a música, os aparelhos etc. B). Olhe você deitado no sofá. C). Respire fundo e crie coragem (não pense muito) D). Levante-se. E). Vá para malhação. Se ficar só pensando na academia você não chega até ela.

Outro exemplo. Você precisa ler um livro de 240 páginas em um mês. Divida a quantidade de páginas em porções menores, serão mais ou menos 60 páginas por semana e 8 páginas por dia.

Nos dois exemplos anteriores fica a técnica de dividir a tarefa maior em “tarefinhas menores” deixando a ação mais palpável e facilitando mentalmente o início e o termo da empreitada.

Aguinaldo Adelino Carvalho

Palestrante, Professor, Psicoterapeuta e Teólogo.