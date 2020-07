Distrito LC 8 de Lions Clube com nova governadoria

Em meio a tantas adversidades, mas com sua fé inabalável a empresária Marli Minetto, assumiu na semana a governadoria do Distrito LC 8 de Lions Internacional, pedindo a Deus proteção a cada associado do Distrito, esperando que Ele a ajude conduzir com sabedoria e altivez, a missão de servir a todos.

Com o lema “EMPATIA NO SERVIR” ela pretender dar continuidade às ações de todos os clubes dentro do trabalho voluntário, visando sempre o melhor para a comunidade, incentivando a todos para projetos dentro da assistência social, defesa do meio ambiente, prevenção da saúde, trabalho com os jovens, atividades culturais e cívicas, campanha da visão, proteção e apoio aos idosos e crianças, etc.

Segundo ela, serão todos projetos onde os clubes buscarão como sempre fizeram, parcerias para suas execuções. “Dentro do leonismo, existe uma esperança muito grande que cada clube e cada associado, possam trabalhar com determinação e muita força, a fim de colher bons resultados, mesmo nas fases de pandemia.

Ela declara que “Seja no virtual, ou presencial nossa corrente do bem continua cada dia mais forte, e orgulho-me em estar junto a todos como um elo desta corrente.

O Distrito LC 8 abrange clubes de Lençóis Paulista, toda região da paulista e noroeste, até Cassilândia(MS), num total de 56 clubes.