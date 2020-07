Duas vacinas ganham permissão para acelerar testes e avaliações nos EUA

Duas vacinas experimentais contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, ganharam liberação para acelerarem seus processos de avaliação nos Estados Unidos. As candidatas são feitas em parceria entre a gigante farmacêutica norte-americana Pfzier e a alemã BioNTech e receberam a designação de “via rápida” da agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, informaram as duas empresas, hoje.

Chamadas tecnicamente de BNT162b1 e de BNT162b2, as vacinas são as mais avançadas em estes realizados nos EUA e na Alemanha.

No começo do mês, as companhias afirmaram que a BNT162b1 mostrou grande potencial contra o vírus e teve bons resultados quanto aos efeitos em seres humanos. Os resultados devem ser apresentados ainda este mês.

Se forem aprovadas, as vacinas podem ter 100 milhões de doses produzidas até o fim do ano e 1,2 bilhão até o fim de 2021.

A designação de “via rápida”, dada pela agência norte-americana FDA (Food And Drug Administration), permite acelerar as avaliações das vacinas e também deve agilizar os prazos para que se avance nos testes em humanos.

Com isso, já se espera para o fim deste mês o início da nova fase de testes, com 30 mil participantes.

*Com informações da Reuters