Motociclista escapa com ferimentos leves após acidente e moto fica destruída

Um homem de 63 anos teve a moto destruída e ficou levemente ferido após uma colisão com um carro na tarde deste sábado (11), na altura do km 115 da Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), conhecida como Campinas-Mogi.

De acordo com a Renovias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente ocorreu na pista sul, às 16h47, após o motociclista bater na traseira da carro. Segundo a Polícia Rodoviária, os dois condutores testaram negativo para embriaguez no teste do bafômetro.