Tupã constata surto de Covid-19 em asilo, com 24 casos

A Prefeitura de Tupã realizou neste fim de semana uma operação de emergência para tentar conter um surto de Covid-19 em um asilo, mantido por uma entidade. Foram detectados 24 casos positivos, sendo que 12 pessoas estão internadas (três na UTI) e uma já morreu. O local foi interditado e os internos transferidos para um novo prédio.

De acordo com o prefeito Caio Aoqui (foto), no domingo pela manhã as equipes da Vigilância Epidemiológica fizeram uma testagem em massa no asilo, quando foi descoberto o surto.



Dos 75 exames realizados, 24 deles apresentaram resultados positivos, sendo 15 entre os internos (dos 46 idosos) e 9 em funcionários (dos 29 que trabalham no local).

Do total de notificações positivas, 12 pacientes estão internados na Santa Casa de Tupã, sendo nove na enfermaria e três na UTI. A Prefeitura confirmou nesta segunda-feira que um idoso morreu, mas ainda não há mais informações sobre essa vítima

Interdição

O asilo, mantido por uma entidade, foi interditado. Diante da gravidade do caso, a Prefeitura fez uma operação emergencial para transferir todos os idosos para o prédio onde funcionava um antigo hospital psiquiátrico que foi totalmente limpo e higienizado, além da compra de novos cobertores, colchões e demais equipamentos.

Os idosos foram separados por homens e mulheres, além de uma ala onde estão isolados aqueles casos positivos para Covid-19, mas que não precisaram de internação.