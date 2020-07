Haddad faz doação de longarinas para velório de Mariápolis

A empresa Haddad HOS de Adamantina que também é uma parceira da administração municipal, fez a doação de cinco jogos de longarinas para uso no velório municipal de Mariápolis que passou por reformas e será inaugurado em alguns dias.

Na ocasião, o representante da Haddad de Mariápolis, Murilo Coletti, fez a entrega ao prefeito Val Dantas, sendo três longarinas em corino de cinco lugares e duas longarinas de corino de 6 lugares.



O nome do prédio será Velório Municipal “Arlindo Alves da Silva”, após uma Lei de autoria do prefeito Val Dantas. Lembrando que além dessa importante doação, as empresas Prudenpax fez a doação de um ar condicionado e a Flor de Lotus de longarinas em corino. Oito bancos de concreto também foram colocados, através de doação do prefeito Val Dantas e vice-prefeita Hermínia; vereadores da Câmara (Valdecir Chimba, Alex, Aparecida Sensiarelle, Gilson Paulo, Lucimar Barbosa, Maciel Lourenço, Cidinha, Paulo Dantas e Sigmar); Pesqueiro Alvorada, Escritório de Advocacia drª Neusa Magnani; Topografia Dantas, Dinho Cabeleireiro e Recanto ObaOba; Castilho Materiais para Construção; Borracharia e Mecânica do Baiano; Construtora Zanon e Bromappe Engenharia.

“Agradeço a empresa Haddad pela doação das longarinas e por sempre ser parceria junto a atual administração, visando o melhor da comunidade”, disse. “Agradeço ainda a família Haddad, ao Ricardo, o representante Murilo de Mariápolis e aos demais doadores que sempre contribuem com nosso município”, encerrou o prefeito Val Dantas.

A REFORMA

A execução da obra é pela empresa Emerson Zanon Eireli – ME, conquistado pela atual administração através de recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo por meio de Convênio nº. 514/2019, firmado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convênios com Munícipios e Entidades não Governamentais e com recursos próprios.

O valor total da obra é R$ 117.707,66, sendo R$ 100 mil através de uma emenda do deputado Cauê Macris e contrapartida de R$ 17.107,66 da prefeitura, entre calçadas, toldos e outras melhorias.

O local em breve será inaugurado e oferecerá um espaço com mais conforto, principalmente a instalação de ar condicionado, diversas melhorias na infraestrutura como forro e instalações elétricas, troca de piso, novas janelas e portas, pinturas interna e externa, vaso sanitário para PCD (Pessoa Com Deficiência), bancos longarinas, toldo de acesso, entre outros acessórios.