Flagrado pela PM com dinheiro falso, floridense fica preso na sede da Polícia Federal

Em mais uma de suas ações no combate à circulação de notas falsas em Flórida Paulista, a Polícia Militar efetuou na tarde desta quarta-feira (15), as diligências, buscas e apreensão de notas de dinheiro falsificadas na cidade.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo jornalismo do jornal e site Folha Regional, que acompanhou parte da ocorrência, a Polícia Militar de Flórida Paulista já estava ciente de informações de que o autor, de 21 anos, teria em sua posse e estaria realizando a distribuição de notas falsificadas na cidade em suas compras, e na tarde de hoje, o mesmo foi abordado e durante a vistoria em seus pertences, foi localizada apenas uma nota de R$ 20 em dinheiro lícito.

Durante conversa com a equipe policial, ao ser informado das denúncias, o autor acabou informando que haviam notas falsificadas em sua residência, porém, que não o pertenciam e que ele havia recebido as mesmas por engano no comércio.

Os policiais foram até a residência do autor, na Rua Francisco Dias das Neves, onde foi localizada em seu quarto, uma carteira com três notas de R$ 20, totalizando R$ 60 falsificados.

Por tratar-se de crime contra a união, o autor foi levado pela Polícia Militar de Flórida Paulista até a Polícia Federal de Marília onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu detido na carceragem da Polícia Federal. Se condenado, poderá pegar de 3 a 12 anos de prisão.

Conforme alertado pelo jornal e site Folha Regional anteriormente e de acordo com informações das autoridades de segurança, existe a possibilidade da circulação de um grande número de notas falsas distribuídas pelo comércio das cidades de Flórida Paulista e Adamantina.

É importante checar no momento de transações comerciais se a nota é verdadeira ou falsa e em caso de constatação da tentativa de inserção das mesmas em estabelecimentos comerciais, deve-se acionar a Polícia.