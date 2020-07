NOVO CORONAVÍRUS: Sincomerciários promove campanha de conscientização

O Sincomerciários Tupã está promovendo a distribuição de novos panfletos de orientação com relação aos riscos impostos pelo coronavírus. O trabalho faz parte de uma campanha sistemática, que é realizada pela entidade desde que foi decretada a quarentena. “Temos uma grande preocupação, não somente com os trabalhadores do comércio, mas com toda população”, ressaltou o presidente Amauri Mortágua.

No panfleto que está sendo distribuído em toda região, o Sindicato conclama a população a ter consciência e manter as orientações das autoridades de saúde. “O surto de Covid-19 tem afetado drasticamente nossa economia e, se não houver conscientização e engajamento de todos, existe o sério risco de que o comércio e outros prestadores de serviço voltem a ser impedidos de trabalhar, por isso demos início a mais esta campanha”, acrescentou Amauri.

O presidente do Sincomerciários lembrou que o dispositivo legal que permite a flexibilização na abertura de estabelecimentos comerciais determina que o funcionamento pode ser ampliado ou reduzido de acordo com a evolução da pandemia de Covid-19.

“Manter o comércio funcionando depende de todos. Se adotarmos e mantivermos os cuidados necessários, haverá um recuo na pandemia e as lojas e demais estabelecimentos poderão seguir abertas. Se seguirmos as determinações da Organização Mundial de Saúde estaremos não somente preservando vidas, mas também assegurando que, aos poucos, a rotina volte ao normal”, observou Amauri.

E é com base nesta preocupação que a entidade vem fazendo constantes campanhas de esclarecimento. O presidente do Sincomerciários lembrou que, apesar de o Governo do Estado classificar a região na fase laranja, que permite a abertura do comércio e a realização de outras atividades com restrições, se não houver controle sobre o avanço da Covid-19, pode haver um recuo para a fase vermelha, o que obrigaria o fechamento de todos os estabelecimentos.

“Para garantir que nossos estabelecimentos continuem atendendo, é preciso que todos colaborem e façam sua parte. Por isso, estamos realizando esta campanha, focada em despertar a consciência da população”, justificou Amauri. “Tupã tem o comércio funcionando por liminar judicial, que também pode ser cassada a qualquer tempo, caso as medidas de cautela e o cumprimento dos protocolos seja descuidados, sendo, portanto, de responsabilidade de todos redobrar os cuidados neste sentido”, concluiu o líder sindical.