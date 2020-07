Desabamento de parede mata quatro homens em obra em hipermercado em Prudente

Em nota, o Hospital Regional de Presidente Prudente informou que recebeu uma vítima do acidente. Trata-se de um homem de 32 anos. Segundo o HR, ele deu entrada no Pronto-socorro da unidade, recebeu todos os cuidados da equipe médica e multiprofissional, mas morreu às 16h08.

Equipes das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil estão no local do acidente para o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações do major do Corpo de Bombeiros, Luiz Alexandre Oliveti, durante a obra uma parede caiu sobre quatro trabalhadores e atingiu um quinto no pé. Três deles morreram no local, o quarto foi socorrido em estado grave e o quinto em estado leve.