FPF divulga tabela das rodadas finais do Paulistão; Globo transmite Corinthians x Palmeiras

O Canindé, estádio da Portuguesa, atualmente na Série A2 do Paulistão, fica como opção para as duas últimas rodadas nos jogos de Ituano e Santo André. O Ramalhão, líder do estadual, está impedido de utilizar o estádio Bruno José Daniel pela instalação de um hospital de campanha no local.

A situação dos grandes

Entre os quatro grandes do estado, apenas o São Paulo está classificado para o mata-mata. O Tricolor lidera o Grupo C, com 18 pontos.

O Santos, líder do Grupo A com 15 pontos, e o Palmeiras, vice-líder do Grupo B com 19 pontos, estão próximos das vagas – o Santo André é o dono da melhor campanha do estadual, com os mesmos 19 pontos do Verdão.