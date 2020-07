Polícia Civil transforma mais de meia tonelada de drogas em cinzas durante incineração

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Pauliceia e da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE, incinerou hoje, 15, mais de 600 quilos de drogas apreendidas em Pauliceia e Dracena. A quantidade de drogas destruída foi resultado de duas ações ocorridas na região de Dracena e de vários outros procedimentos que estavam sob custodias das unidades policiais envolvidas.

O material foi transportado sob esquema de segurança até o local onde foi destruído, em fornos de uma usina sucroalcooleira da região de Dracena.

A incineração foi realizada mediante autorização do Poder Judiciário. Além dos policiais civis e colaboradores da usina, o ato de incineração também contou com as presenças de um integrante do Ministério Público Estadual e de um representante da Vigilância Sanitária.