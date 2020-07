Policial militar cai do Helicóptero Águia durante treinamento em Álvares Machado

Um policial militar caiu do Helicóptero Águia durante um treinamento realizado em um aeródromo particular, em Álvares Machado (SP), interior do estado, na manhã desta quinta-feira (16). O PM foi levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente (SP) em estado considerado gravíssimo, conforme informou a corporação.

A ocorrência está em andamento.

De acordo com a corporação, era realizado um treinamento conjunto entre a Força Tática do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Assis (SP), e o Grupamento Aéreo na região próxima ao Condomínio Valência 1, quando por razões a serem esclarecidas um PM desequilibrou e caiu da aeronave.

O homem, que é cabo da PM e integra a Força Tática de Assis, caiu de cerca de oito a dez metros de altura, ainda conforme informou a PM.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 10h40.

A Polícia Militar vai instaurar uma sindicância para apurar o ocorrido.

A reportagem do G1 compareceu ao local do acidente, mas a área foi isolada pela Polícia Militar, que não permitiu o acesso de jornalistas.

Posicionamento oficial

A Polícia Militar enviou uma nota oficial com o seguinte posicionamento sobre o assunto:

“A Polícia Militar esclarece que nesta quinta-feira, 16, por volta das 10h30 um Cabo da Polícia Militar caiu de um helicóptero Águia do Comando de Aviação, da Base de Presidente Prudente, durante um treinamento conjunto entre o Comando de Aviação e policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O acidente aconteceu na cidade de Alvares Machado. O policial caiu de uma altura de cerca de oito a dez metros. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente.

Todas as providências para apurar o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como as investigações aeronáuticas pelo órgão responsável.”