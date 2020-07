SALMOURÃO: Sorteio de 104 casas populares acontece na próxima semana

O tão esperado sonho da casa própria começa a ficar bem mais próximo da realidade com o sorteio das 104 unidades habitacionais do conjunto Salmourão C, marcado pela CDHU para acontecer no próximo dia 23 de julho, às 10h00 da manhã.

Em virtude da pandemia do COVID-19, o sorteio será realizado de forma online, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da CDHU e pode ser acompanhado por todos os interessados através dos links que estão fixados no final deste informativo.



Ao todo, serão 104 inscritos titulares e mais 208 inscritos suplentes, totalizando 312 pessoas sorteadas. Após o sorteio, a CDHU realizará o processo de investigação social, onde todos os sorteados e suplentes deverão comprovar a veracidade das informações fornecidas no ato da inscrição.

Caso algum dos sorteados não se enquadre dentro das normas do edital, o mesmo será automaticamente desclassificado do processo, cedendo lugar ao suplente imediato, que também deverá comprovar todas as informações no ato da investigação social realizada pela CDHU.

O prefeito Ailson e seu vice Marcos desejam boa sorte a todos os inscritos, e espera que o sorteio, bem como a sequência das obras e também a entrega dos imóveis ocorra o mais rápido possível, viabilizando a muitas famílias, a realização do sonho da casa própria.

Links para acompanhar o sorteio:

1 – https://www.facebook.com/cdhusp

2 – https://www.youtube.com/channel/UCj2bXAG8_rI5-omQdTYg3pw