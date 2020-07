Adolescente é apreendido com drogas

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 10h12, para atendimento de ocorrência de desinteligência entre familiares. Policiais se deslocaram até a residência, que fica na Rua Rodolfo Zaros, se tratando de residência com denúncias de tráfico de drogas praticado por um adolescente.

Chegando ao local, o adolescente foi avistado em um terreno baldio pelas proximidades e abordado nada de ilícito foi localizado. Questionado sobre o acionamento da PM, revelou que sua mãe o teria flagrado com uma porção de maconha e “exaltada” chamou a polícia.

O fato foi confirmado pela mãe do adolescente que solicitou que os militares realizassem uma busca em sua residência. Na casa, nada foi encontrado, porém, no terreno baldio onde o adolescente foi abordado, foi localizado próximo a uma árvore, uma pedra de crack pesando 4 gramas, 11 gramas de maconha, R$360,00 em dinheiro e uma faca com resquícios de droga.

Diante do exposto foi dada voz de apreensão ao adolescente por ato infracional de tráfico de drogas. Adolescente ouvido e liberado. A droga foi apreendida.