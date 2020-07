Morre José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, do microfone e do jornalismo

A covid-19 calou na manhã desta sexta-feira (17) uma das mais marcantes vozes do rádio brasileiro.

José Paulo de Andrade, do “Pulo do Gato”, da Rádio Bandeirantes, diariamente necessário, morreu aos 78 anos no Albert Einstein, em São Paulo.

Zé do Pulo, como eu carinhosamente o chamava em meus boletins da atração apresentada pelo querido torcedor do São Paulo Futebol Clube desde 1973, há dois anos enfrentava um duro tratamento contra um enfisema pulmonar.

Infelizmente, a covid-19, diagnosticada no início deste mês, agravou a situação do Canhão do Rádio, que já está fazendo muita falta!

Nascido em São Paulo no dia 18 de maio de 1942, Zé Paulo começou a carreira no início dos anos 1960 na Rádio América.

Chegou à Rádio Bandeirantes AM 840 em 1963 e de lá não saiu mais.

Foi locutor esportivo, repórter de campo e comentarista.

Além do Pulo do Gato, ele apresentava o “Jornal Gente”, outro grande sucesso da emissora paulista.

Com voz firme, excelente caráter, amplo conhecimento político-econômico, ótimo coração, Zé Paulo, são-paulino fanático, foi um dos maiores formadores de opinião do Brasil.

Obrigado por tudo, Canhão do Rádio!

E que você descanse em paz!