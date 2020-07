Polícia Civil esclarece furto de gado ocorrido em Junqueirópolis

A Polícia Civil de Junqueirópolis, em conjunto com policias civis de Mirandópolis e Guaraçaí esclareceu nesta sexta-feira (17) um furto de gado ocorrido no dia 15 de outubro de 2019 na cidade de Junqueirópolis.

Na ocasião, foram subtraídas de uma propriedade rural cerca de 70 reses, entre bois, vacas e bezerros avaliados em 100 mil reais.

Durante o crime, o caminhão utilizado pelos marginais se chocou contra a porteira da propriedade deixando fragmentos de sua carroceria no local. Tais objetos foram arrecadados pelos investigadores.

No início desta semana um caminhão foi apreendido em Guaraçaí com cerca de 20 cabeças de gado furtadas e ao ser inspecionando pelos policiais civis de Junqueirópolis apurou-se, graças ao confronto do material apreendido com o veículo, que se tratava do mesmo caminhão utilizado no crime praticado em Junqueirópolis. Nele estavam ainda ferramentas furtadas no sítio em Junqueirópolis. O dono do caminhão já foi identificado.

O caminhão utilizado pelos marginais está apreendido e poderá ser utilizado para reparar as vítimas a critério do juiz.

As investigações perduram para identificar demais membros da quadrilha.