Polícia Militar localiza dupla com TV, bebidas e doces furtados de motel

Ele negou o furto, mas no carro foram localizados várias bebidas e alimentos, “os quais batiam com as informações da vítima, inclusive com as marcas e quantidades”. A mulher que estava no veículo confessou que o rapaz havia deixado uma TV em uma casa na Vila Iti. Nessa residência, uma mulher atendeu os policiais e relatou que seu marido fez contato com um homem, pegou uma televisão. colocou o aparelho dentro do imóvel e saiu sem dar explicações.

O homem e a mulher foram presos em flagrante. O rapaz foi encaminhado ao hospital porque se queixava de dores no braço. Na unidade de saúde foi constatada uma fratura, e ele permaneceu internado com escolta policial. A mulher foi levada para a Delegacia Participativa, onde foi registrada a ocorrência de furto e receptação.