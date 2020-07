Acidente entre caminhão, caminhonete e moto deixa cinco mortos

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista da caminhonete com placas de Pontal (SP) bateu na lateral do caminhão, que fazia uma curva na pista. O carro tinha cinco pessoas, das quais quatro morreram.

Dentre as vítimas, estão três membros da mesma família – mãe e dois filhos adolescentes – e o condutor do veículo. Um outro homem, que seria o pai dos jovens de acordo com policiais, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (SP).