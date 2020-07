FLÓRIDA: José Andriotti confirma pré-candidatura a prefeito

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o ex-vice-prefeito José Andriotti confirmou sua pré-candidatura a prefeito na eleição municipal deste ano em Flórida Paulista.

O advogado José Andriotti foi vereador, presidente da Câmara Municipal e vice-prefeito do ex-prefeito Gerson Ferracini, portanto possui experiência política em Flórida Paulista. Atualmente José Andriotti está filiado ao PV (Partido Verde), onde ingressou no começo deste ano. “Sempre achei interessante a forma de fazer política do Partido Verde, mostrando projetos em favor da cidade e região, de forma correta e com pessoas de credibilidade”, afirmou.



Ainda José Andriotti fez questão de agradecer a recepção dentro do partido e a forma correta que vem sendo conduzida a política municipal dentro da legenda, sempre com muito diálogo, onde ressaltou a direção do partido através da presidente Neide Alessio Camacho.

“O PV tem como líderes os deputados Reinaldo Alguz e Enrico Misasi que tem feito excelente trabalho e trouxeram grandes conquistas principalmente no setor de saúde e infraestrutura para a cidade e isso fortalece ainda mais o partido junto à comunidade floridense”, frisou.

José Andriotti afirmou ainda que sua pré-candidatura é fruto de pedido de diversas pessoas da comunidade e que se sente preparado para administrar a cidade, onde pretende fazer uma administração com a participação dos vários setores da comunidade em favor do desenvolvimento da cidade, sempre com muita seriedade e assim melhorar a qualidade de vida da população.

O PV deve anunciar nos próximos dias de forma oficial a candidatura do partido na sucessão municipal deste ano.