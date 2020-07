Auxílio emergencial: pagamento da quarta parcela começa nesta segunda (20)

Começa nesta segunda-feira (20) o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial, definida em R$ 600, assim como as anteriores. São beneficiados primeiro aqueles que recebem o Bolsa Família.

O calendário para quem recebe Bolsa Família segue o Número de Identificação Social (NIS). Nesta segunda (20), serão beneficiados as pessoas com o NIS final 1; na terça (21), com NIS final 2; e assim sucessivamente. Veja o calendário: