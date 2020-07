Caminhão com carga de ovos tomba e duas pessoas ficam feridas

Na manhã do último sábado (18), a Polícia Militar de Rinópolis registrou duas ocorrências de acidente de trânsito na Vicinal que liga Rinópolis a Piacatu.

A primeira ocorrência foi no KM 07, onde, segundo informações, um caminhão carregado com adubo quebrou e houve o derramamento da carga sobre a pista. Não houve vítima nesta ocorrência.

Já no segundo acidente, no Km 16, um caminhão carregado com carga de ovos, seguia sentindo Rinópolis a Piacatu, quando acabou tombando às margens da pista.

Duas pessoas do sexo feminino, sendo mãe e filha, ficaram levemente feriadas e foram encaminhadas para a Santa Casa de Rinópolis por populares que passavam momento do acidente.

A pista não precisou ser interditada.

Uma equipe do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) apoiou nas duas ocorrências.