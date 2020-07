Carreta com carga de algodão tomba, pega fogo em túnel e interdita rodovia

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o acidente aconteceu no km 47, na pista sentido litoral. Por conta do incêndio e a interdição da pista, o tráfego está parado desde o km 44 da rodovia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carreta incendiou após colidir com outro veículo e tombar na pista. O veículo estava dentro do túnel quando as chamas começaram, e a carga de algodão ficou caída na pista da rodovia.

Segundo a Ecovias, por conta desse acidente, a pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção.