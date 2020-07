FLÓRIDA: Município já soma 36 casos positivos de Covid-19

Mais um balanço do Covid-19 foi divulgado nesta segunda-feira (20), pela Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista.



Segundo o novo boletim, o município tem atualmente 137 notificações registradas nos sistemas E-SUS VE e SIVEP GRIPE, que monitoram a doença a nível nacional.



Destes 137 pacientes que foram notificados pelos sistemas, 94 tiveram exames com resultado negativo e 36 positivos.



Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 34 pacientes estão recuperados da Covid-19.



Sete pessoas aguardam resultados de exames. Duas pessoas estão internadas, sendo uma que aguarda resultado de exame e outra que teve diagnóstico positivo de Coronavírus.



Uma pessoa faleceu no município com diagnostico positivo da doença.



A pasta informou ainda que diariamente são realizadas as testagens em pacientes e que o material sorológico coletado é enviado para Marília onde passa por exames laboratoriais.



NÚMEROS PREOCUPAM



Para a Secretaria Municipal de Saúde, o constante crescimento de casos positivos e notificações causam preocupação e o receio de que a doença se alastre pelo município.

É válido ressaltar a importância do isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, higienização e outros importantes protocolos que auxiliam no combate à doença, além de só sair de casa se for realmente necessário.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que mantém trabalhos de informação, fiscalização e outros procedimentos junto à população da cidade e nos distritos.