Floridense está participando de competição estadual

O COACH RitBox floridense João Vitor Carmo, está participando de uma competição em nível estadual.



O duelo que une outros 15 profissionais do segmento no Estado de São Paulo, está acontecendo pela internet, onde João Vitor Carmo pretende conquistar o título representando o Oeste Paulista.



Para participar, basta acessar o link do Instagram: https://instagram.com/stories/ritboxsaopaulo/2357577828733723696?igshid=wu01ofgnskmg ou CLICAR AQUI.



O RitBox é um programa de treinamento em casa, que une treino, dança e música com o intuito de tornar a atividade mais divertida e objetiva.